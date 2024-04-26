Классический Doom запустили в приложении Paint на Windows XP

Пользователь Reddit под псевдонимом wojtek-graj смог запустить шутер Doom в приложении Paint на Windows XP. Видео с демонстрацией работы он опубликовал в сабреддите r/itrunsdoom.

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Каждый кадр игры отрисовывается специальным алгоритмом в реальном времени. В зависимости от сложности сцены процесс занимает от 1 до 2,5 минут. Сам автор шутит, что играть через Paint приходится на «поразительной» скорости. Wojtek-graj подчеркнул, что непосредственно внутри приложения игра не работает, однако система полностью функционирует через него —для управления героем игроку потребуется закрасить отрисованную под изображением клавишу.

Разработчик отметил, что не совсем доволен алгоритмом отрисовки изображения, однако результат в целом его устраивает. Исходный код он выложил в открытый доступ на GitHub. Для wojtek-graj это уже не первый необычный способ запустить Doom — ранее он смог сыграть в шутер внутри Minecraft и в аудиоредакторе, превратив игру в звуковой сигнал.