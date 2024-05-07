Что мы знаем о PlayStation 5 Pro: когда выйдет новая консоль Sony

Слухи о том, что Sony собирается выпустить PS5 Pro в 2024 году, все больше начинают походить на реальность. Многие инсайдеры считают, что релиз обновленной консоли состоится в конце года. Портал gamesradar.com собрал все, что мы знаем о PS5 Pro.

Дата релиза PlayStation 5 Pro

На данный момент все слухи указывают, что релиз консоли состоится в конце 2024 года. Информация об этом окне распространилась после публикации финансового отчета Sony в феврале: документ упомянул, что PlayStation 5 находится «во второй половине жизненного цикла». Примерно в тот же момент цикла PlayStation 4 компания выпустила Pro-версию устройства.

После этого инсайдер Колин Мориарти подтвердил информацию со ссылкой на внутренние источники. Якобы Sony уже провела презентации PS5 Pro для сторонних издателей и как минимум представила характеристики платформы, если не разослала рабочие девкиты.

Цена PlayStation 5 Pro

Никаких утечек информации насчет цены будущей консоли пока не было, но данных хватает, чтобы сделать резонное предположение. PS5 Slim с дисководом стоит примерно столько же, сколько и оригинальная платформа — $499,99. Sony наверняка оставит Slim в продаже, но предложит Pro как более премиальную опцию.

По крайней мере, именно так компания поступила в случае PS4: она снизила цену предыдущей модели, но начала продажи новой по розничной цене оригинала. Однако здесь есть нюанс: на дворе 2016 год, и Sony уже проговорилась, что не собирается снижать стоимость Slim. На совещании инвесторов представители издателя заявили, что не смогут понизить производственные затраты на Slim достаточно, чтобы сохранить прибыль.

Иными словами, перманентная скидка маловероятна. А это значит, что PS5 Pro на релизе может стоить больше $499,99. Есть вероятность, что ценник составит $599. Помимо этого, нет никаких гарантий, что Slim действительно останется на прилавках.

Характеристики PlayStation 5 Pro

Ранние слухи утверждали, что производительность PS5 Pro якобы вдвое превысит показатели оригинальной консоли, но тогда источники не могли уточнить характеристики. По сути, какой-то подтвержденной информации до сих пор нет. Sony работает над собственными 8К-экранами, но PS5 технически уже поддерживает их. Поэтому самый вероятный вариант — это 4К, 120 fps и поддержка трассировки лучей на уровне игровых ПК.

Данную теорию подтверждают слухи от инсайдера Moore's Law Is Dead, который обнародовал внутренний документ Sony о характеристиках PS5 Pro в марте 2024. Он утверждает, что PS5 Pro будет на 45% мощнее PS5 Slim. Прирост производительности при трассировке лучей составит два или четыре раза по сравнению с базовой консолью. Кроме того, упоминание технологии ИИ-масштабирования картинки делает полную поддержку 8К более вероятной.