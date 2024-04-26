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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2024

На майских праздниках многие геймеры наконец смогут наверстать бэклог, попробовать новинки 2024 года или еще раз пройти старые любимые игры. А на случай, если вы ищите что-нибудь новенькое, мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2024
© Steam

INDUSTRIA

Мрачный шутер от первого лица, события которого происходят в параллельной реальности Восточного Берлина. После падения Берлинской стены главная героиня попадает в другое измерение, полное футуристических машин, роботов и сюрреализма. INDUSTRIA можно забрать в Epic Games Store бесплатно до 2 мая.

© EGS

LISA: The Definitive Edition

Помимо этого, в Epic Games Store раздают LISA: The Definitive Edition — одну из самых культовых инди-RPG современности. LISA: The Painful рассказывает историю сломленного знатока карате, который пытается спасти свою приемную дочь (и последнюю женщину на Земле) из лап банды рейдеров. А самостоятельное дополнение LISA: The Joyful рассказывает о путешествии его дочери — оно вышло не менее жестоким. LISA — игра категорически не для всех, однако она не зря заслужила свою блестящую репутацию. Бандл можно забрать до 2 мая.

© EGS

Akatori: Chapter One

Пролог Akatori: очаровательной пиксельной метроидвании о монахине, путешествующей между мирами. При помощи волшебного посоха ей предстоит пройти по следу экспедиции, отправившейся в мир богов, и победить множество врагов.

© Steam

Aurora Hills

Первая часть Aurora Hills — серии point-and-click триллеров старой школы. Игроку в роли паркового рейнджера предстоит расследовать таинственные исчезновения жителей городка глубоко в Аппалачах, параллельно решая различные головоломки.

© Steam

Your Turn to Disembark

Наконец, Your Turn to Disembark — сюрреалистическое приключение о странном поезде, в котором застряли восемь пассажиров. Каждый из них хочет выбраться, но за плечами каждого кроются прошлые жизни, тяготы и секреты, которые игроку предстоит раскрыть.

© Steam
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