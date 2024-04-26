Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2024
На майских праздниках многие геймеры наконец смогут наверстать бэклог, попробовать новинки 2024 года или еще раз пройти старые любимые игры. А на случай, если вы ищите что-нибудь новенькое, мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.
INDUSTRIA
Мрачный шутер от первого лица, события которого происходят в параллельной реальности Восточного Берлина. После падения Берлинской стены главная героиня попадает в другое измерение, полное футуристических машин, роботов и сюрреализма. INDUSTRIA можно забрать в Epic Games Store бесплатно до 2 мая.
LISA: The Definitive Edition
Помимо этого, в Epic Games Store раздают LISA: The Definitive Edition — одну из самых культовых инди-RPG современности. LISA: The Painful рассказывает историю сломленного знатока карате, который пытается спасти свою приемную дочь (и последнюю женщину на Земле) из лап банды рейдеров. А самостоятельное дополнение LISA: The Joyful рассказывает о путешествии его дочери — оно вышло не менее жестоким. LISA — игра категорически не для всех, однако она не зря заслужила свою блестящую репутацию. Бандл можно забрать до 2 мая.
Akatori: Chapter One
Пролог Akatori: очаровательной пиксельной метроидвании о монахине, путешествующей между мирами. При помощи волшебного посоха ей предстоит пройти по следу экспедиции, отправившейся в мир богов, и победить множество врагов.
Aurora Hills
Первая часть Aurora Hills — серии point-and-click триллеров старой школы. Игроку в роли паркового рейнджера предстоит расследовать таинственные исчезновения жителей городка глубоко в Аппалачах, параллельно решая различные головоломки.
Your Turn to Disembark
Наконец, Your Turn to Disembark — сюрреалистическое приключение о странном поезде, в котором застряли восемь пассажиров. Каждый из них хочет выбраться, но за плечами каждого кроются прошлые жизни, тяготы и секреты, которые игроку предстоит раскрыть.