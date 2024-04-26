Россиянам вновь разрешили тратить деньги в Twitch через СБП

Пользователи платформы Twitch из России обнаружили рабочий способ покупки виртуальной валюты Bits и платных подписок через Систему быстрых платежей (СБП). Ранее считалось, что сервис исключил СБП из доступных способов оплаты, сообщает «Чемпионат».

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Для осуществления платежа через СБП пользователи должны выбрать нужную услугу, затем на странице выбора оплаты выбрать пункт «Другие способы», который расположен справа от PayPal и Amazon Pay. На следующей странице нужно нажать на кнопку «Оплата банковской картой», после чего следует выбрать «Оплатите в приложении банка».

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После этого пользователя переведет на сайт, где нужно оплатить покупку по QR-коду, который следует отсканировать в приложении банка. Транзакции обрабатываются ООО «Иксолла», популярным сервисом приема платежей, который используется в основном в онлайн-играх. Отмечается, что комиссия за транзакцию не взимается, и стоимость стоимость покупки останется неизменной.

В феврале СБП была введена в качестве одного из способов оплаты на Twitch, но спустя два месяца опция была удалена из меню. По всей видимости, Twitch просто спрятали способ оплаты из России из общего меню, но не стали полностью от него отказываться.