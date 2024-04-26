Будущее «Смуты»: создатели раскрыли все планы на игру
25 апреля продюсер «Смуты» Андрей Белов провёл стрим в официальном паблике игры. В ходе него разработчик раскрыл конкретные планы по дальнейшей поддержке игры.
Что ждёт «Смуту»
- В игру добавят новые квесты и переделают часть старых.
- В мире разнообразят модельки окружающих NPC.
- Появятся новые виды взаимодействия с миром: игроки смогут погладить кота, перекреститься у церкви, ударить в колокол и так далее.
- Ряд диалогов сократят, а анимации героев во время них изменят.
- Будет исправлен баг, из-за которого ночью невозможно кататься на лошади.
Белов подчеркнул, что поддержка «Смуты» будет осуществляться до тех пор, пока команда не устранит все проблемы.
Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Игру разгромили практически за все аспекты: затянутый сюжет, ужасную техническую составляющую, кривую боевую систему, скучные диалоги, пустой мир и много за что ещё.
Чемпионат.com: главные новости