На коллекционное издание ремейка «Готики» открыли предзаказы

THQ Nordic показала трейлер коллекционного издания Gothic 1 Remake. Ролик приурочили к старту предварительных заказов: выложить за саму игру вместе с тематическими сувенирами придётся 200 евро. За 60 евро получится приобрести обычную физическую копию.

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Всего будет выпущено 7500 копий коллекционного издания. В него войдут:

Маска Спящего для крепления на стену;

Блокнот и браслет из натуральной кожи;

Саундтрек;

Сама игра для PC, PlayStation 5 или Xbox Series X.

Представители THQ Nordic отметили, что купить коллекционное издание фанатам из России не получится — доставка в РФ не предусмотрена. Однако игрокам посоветовали присмотреться к сторонним маркетплейсам, где, возможно, «перекупщики» будут продавать игру.

На странице с предварительными заказами напомнили о ключевых особенностях ремейка легендарной «Готики»: сохранение духа оригинала и современная боевая система, которая использует принципы из первой части. Также в игре будет полная русская локализация, включая дубляж.

Ремейк создаётся для PC и актуальных консолей. Согласно разработчикам из Alkimia Interactive, они рассматривают релиз игры в 2025 году. А в ожидании можно взглянуть на обновлённые варианты гоблина и Гомеза.