В Сети нашли доказательства того, что Microsoft закрыла студию Bethesda

Похоже, что массовые увольнения в Microsoft коснулись и Bethesda. По Сети пошли слухи о том, что корпорация закрыла одну из внутренних студий издательства.

© Cq.ru

Речь идет о Bethesda France — отделении, специализирующемся на маркетинге и рекламе игр во Франции. За последние дни несколько человек сообщили о том, что лишились своих мест из-за сокращений в Microsoft.

Одним из последних пострадавших оказался бывший сотрудник Bethesda France Скотт Кул, проработавший в студии восемь лет:

Восемь лет чудесных встреч, воспоминаний, которые я никогда не забуду, и уникальных возможностей. Перевернута еще одна страница, и это задело многих людей.

Студия Bethesda France была основана двенадцать лет назад. Всего в ней работало 15 сотрудников, так что нет ничего удивительного в том, что Microsoft решила закрыть столь малое и не особо важное подразделение.