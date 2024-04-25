Создатель Fallout высказался про «ужасные времена» для видеоигр

Создатель Fallout Тим Кейн поделился новым роликом. Если ранее он выпустил обзор на сериал по придуманной им франшизе и объяснил «дрейфующий» лор, то теперь разработчик высказался о современной игровой индустрии. Он обсудил распространённое мнение, что сейчас настали «ужасные» времена для видеоигр.

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Кейн вспомнил, что слышал аналогичные высказывания с тех пор, как был ребёнком. Однако сам Тим считает, что сейчас «хорошее время» для видеоигр. Указать на какие-либо проблемы в индустрии можно было всегда, ведь идеального периода никогда не существовало. Например, в детстве разработчика были аркадные залы, которые позже потеряли популярность — уже тогда игровой индустрии предвещали «конец». Аналогичная ситуация была с консолями Atari.

Многие люди из окружения Кейна в молодости отговаривали его от становления разработчиком, а позже — от создания ролевых игр или проектов в других жанрах. Он также вспомнил, как ему советовали не делать пошаговые игры, ведь они «нишевые». В итоге Baldur’s Gate III студии Larian вышла в 2023 году и принесла своим создателям огромный успех.

Создатель Fallout считает, что прислушиваться к пессимистичным настроениям нет смысла — всегда будут люди, которые не видят возможностей в игровой индустрии или предвещают её конец. Даже актуальные проблемы, как массовые увольнения, не смогут нанести непоправимый ущерб индустрии, ведь любители и покупатели видеоигр будут существовать всегда.