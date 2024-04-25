Глава Embracer Group объяснил причины разделения компании

Генеральный директор бывшей Embracer Group Ларс Вингефорс рассказал о будущем корпорации и объяснил причины её разделения на три компании.

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Ранее стало известно, что после завершения своей масштабной реструктуризации, Embracer Group разделили на три «сущности» — Asmodee Group, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends.

По словам Вингефорса, подобное решение позволит лучше «финансировать бизнес», «создавать успешные игры» и «снизить стоимость капитала» — акции компании, кстати, на фоне новостей о разделении выросли на 18%.

Руководитель отметил, что на реструктуризацию Embracer подтолкнули мировые проблемы, сложности на фоне пандемии коронавируса и слабые показатели релизов. Судя по всему, подразумеваются игры вроде Saints Row (2022).

Инвесторы перестали активно вкладывать средства в Embracer под конец 2022 года, а в 2023-м долг корпорации составлял 1,5 млрд долларов. В итоге она продала Saber, Gearbox и закрыла разные студии, но долг до сих пор превышает 963 млн долларов. За его выплату теперь будет отвечать именно Asmodee Group.

При этом в будущем Embracer полностью потеряет своё название — сам Вингефорс намерен создать новую организацию, которая должна помочь ему в поддержке долгосрочных отношений с акционерами.

Новое название фирмы пока не огласили. Кстати, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends — тоже временные наименования. При этом Coffee Stain должна отделиться от Embracer в 2025-м году. Отделение этих двух компаний тоже связано с финансовым планированием — у Coffee Stain обычно были менее масштабные проекты и стабильная прибыль.

Заодно Вингефорс отметил, что в будущем компании сделают упор не только на создание игр. В первую очередь это, судя по всему, касается Middle-earth Enterprises и проектов во вселенной «Властелин колец». В качестве примера успеха руководитель привёл новый сериал Fallout на Amazon. Но никаких точных планов пока не огласили.

Ранее Вингефорс признался, что готов выдержать критику пользователей и представителей индустрии из-за массовых увольнений в Embracer, так как руководитель верит в успешное будущее компании.