Стратегия Manor Lords вышла в раннем доступе, это самая желанная игра в Steam

26 апреля студия Slavic Magic выпустила свою первую игру — стратегию Manor Lords. Проект уже доступен в раннем доступе Steam и Game Pass в том числе и в России по цене в 1124 рубля.

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Manor Lords — средневековая градостроительная стратегия в духе Anno с боевой системой в стиле Total War. В игре необходимо обустроить свой средневековый город, начиная с самых деревенских основ. Для этого нужно грамотно распределять доступные ресурсы, строить производственные цепочки, в том числе обращая внимания на военное дело. За разработку игры некоторое время отвечал всего один создатель, после чего команда авторов заметно расширилась.

Видео доступно на YouTube-канале Manor Lords. Права на видео принадлежат Hooded Horse.

Manor Lords – самая желанная игра в Steam, её добавили в список желаемого более 3 млн пользователей сервиса от Valve. Разработчики тем временем просят у геймеров писать обзоры с конструктивной критикой, чтобы как можно быстрее исправлять ошибки и сфокусироваться на главных нововведениях.