EA подняла цены на свои игры в турецком PS Store выше 10 тысяч рублей

Издатель Electronic Arts (EA) поднял цены в турецком PS Store на свои игры вплоть до 4000 лир (около 11,4 тыс. руб.). На это обратил внимание Telegram-канал «PlayStation Скидки».

Самыми дорогими оказались футбольный симулятор EA Sports FC 24 Ultimate Edition и симулятор смешанных боев UFC 5 Deluxe Edition, которые оценили в 4000 лир, хотя раньше они стоили 2000 и 2749 лир (около 5,7 и 7,8 тыс. руб.) соответственно.

Популярные It Takes Two и Mass Effect Legendary Edition подорожали почти в 4 раза, а Star Wars Jedi: Fallen Order — более чем в 5 раз. Причем EA подняла цены даже на провалившиеся проекты, в том числе на Immortals Of Aveum подорожал с 1400 до 2900 лир (около 4 и 8,2 тыс. руб.), а Deluxe-издание игры — с 1600 до 3300 лир (около 4,5 и 9,4 тыс. руб.).

Геймеры с критикой встретили изменения. Многие из них отметили, что не будут покупать игры EA, а в случае необходимости будут оформлять подписку EA Play, в которую попадают проекты издателя спустя 9 месяцев после релиза. Кроме того, сама подписка тоже подорожала в начале апреля с 250 до 1499 лир (710 руб. и 7,1 тыс. руб.) за годовой абонемент.

Многие россияне пользуются турецким магазином PS Store для покупки игр и оформления подписок после отключения в России сервисов PlayStation весной 2022 года.