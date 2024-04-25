Игроки встретили новое издание Escape from Tarkov без восторга

Авторы Escape from Tarkov представили новое издание — The Unheard Edition, которое игроки и фанаты шутера встретили без особого восторга.

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Представляем новое издание для Escape from Tarkov — The Unheard Edition. Игроки получат доступ к кооперативному PvE режиму с сохранением прогрессии. Прогресс не будет обнулен с вайпами. Увеличенный размер схрона (10х72 ячеек), уникальный идентификатор в игре, внутриигровая повязка и другие особенности издания.

У новинки должны были открыть предзаказы, но в данный момент на сайте проходят технические работы, поэтому дополнительных подробностей о стоимости издания ещё нет.

Так или иначе, анонс расстроил многих игроков — сейчас у тематического ролика на YouTube порядка 1,4 тысячи дизлайков при 1,6 тысяче лайков.

Пользователи начали сравнивать разработчиков шутера с создателями последних частей Call of Duty и компанией EA, которые похожим образом часто выпускают разные издания своих игр с дополнительными бонусами.

Многие отмечают, что обновление добавляет в игру микротранзакции, упоминание которых в прошлом уже сильно возмущало пользователей.

Спасибо за 5к, длс не будет, держи вайпы — Михаил Дроздов «Издание «Приготовьтесь платить» — Leevi EA, это ты? — Notaek_22 Ребята, это же запоздавшая первоапрельская шутка? ТАК ВЕДЬ? — Ludi et Historia

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Кроме того, некоторые отметили, что приобретение издания Edge of the Darkness в итоге оказалось бессмысленным:

Получается, что все DLC из издания Edge of the Darkness были бесполезны? Разве это не рекламный обман? — Maxiter Я дико извиняюсь а это шутка какая-то? Зачем покупал тогда если нет всех длс батл пассов и тд хотя-бы какую-нибудь штуку дали за то что поддержал проект на этапе развития… — Сергей Старцов

Ранее авторы ещё объявили о начале установки обновления 0.14.6.0 в честь выхода издания. С ним в игре произойдёт переключение сезона на позднюю весну, уменьшат базовую силу инерции, эффектов размытия при уроне, аимпанча и тряски во время стрельбы.

Кроме того, авторы переработали хитбоксы тела и пробития брони. Ранее, кстати, разработчики поведали и о других изменениях, которые ждут игроков в шутере.