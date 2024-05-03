Лучшие игры, созданные в Microsoft Excel

Microsoft Excel — незаменимый инструмент для самых разных сфер жизни, от повседневной до профессиональной. Но мало кто знает, что в программе также можно запускать игры, причем вполне себе неплохие. Портал makeuseof.com поделился списком лучших игр, воссозданных в Microsoft Excel.

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Головоломка 2048 пользуется огромной популярностью на iOS и Android. Проект, созданный 19-летним разработчиком за выходные, бесплатен — точно так же, как и его Excel-версия. Причем последняя работает как в 2D, так и в 3D.

Scrabble

Пользователь Reddit под ником Tom_Jobim смог перенести легендарную головоломку на составление слов в Excel. Хотя эта версия Scrabble работает не прямо в таблице, а в отдельном окне. В остальном она ничем не отличается от других портов игры: автор позаботился об ИИ-сопернике, встроенном словаре, разных тематических полях, таймерах хода и многом другом.

Arena.Xlsm — полноценная тактическая RPG, где игроку нужно сражаться на гладиаторской арене против тысяч уникальных противников. Помимо этого, игра предлагает битвы с боссами, десятки предметов экипировки, заклинаний и даже систему достижений.

Сатирический симулятор торговли на бирже, посвященный создателям Candy Crush Saga — студии King. Candy Crunch Number Saga предлагает торговать акциями, реагировать на случайные события, которые влияют на стоимость компании, и делать деньги на ровном месте. Неплохой результат для игры, разработанной всего за четыре дня внутри Excel.

Порт культового британского футбольного менеджера на базе Excel практически не отличается от первоисточника: он и так на две трети состоит из чисел и таблиц. В Championship Manager игрок может руководить командами в четырех английских лигах и нескольких кубках, совершая трансферы из базы на 3 000 игроков. Правда, реальных футболистов среди них нет — все имена сгенерированы случайно, чтобы избежать исков со стороны правообладателей.

CellSweeper сочетает механики старых версий «Сапера» для Windows и элементы roguelike. Игрок может выбрать одного из шести персонажей, чтобы отправиться в путешествие по Excel-подземельям: геймплей достаточно быстрый и гораздо более увлекательный, чем можно подумать.