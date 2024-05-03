Лучшие игры, созданные в Microsoft Excel
Microsoft Excel — незаменимый инструмент для самых разных сфер жизни, от повседневной до профессиональной. Но мало кто знает, что в программе также можно запускать игры, причем вполне себе неплохие. Портал makeuseof.com поделился списком лучших игр, воссозданных в Microsoft Excel.
2048
Головоломка 2048 пользуется огромной популярностью на iOS и Android. Проект, созданный 19-летним разработчиком за выходные, бесплатен — точно так же, как и его Excel-версия. Причем последняя работает как в 2D, так и в 3D.
Scrabble
Пользователь Reddit под ником Tom_Jobim смог перенести легендарную головоломку на составление слов в Excel. Хотя эта версия Scrabble работает не прямо в таблице, а в отдельном окне. В остальном она ничем не отличается от других портов игры: автор позаботился об ИИ-сопернике, встроенном словаре, разных тематических полях, таймерах хода и многом другом.
Arena.Xlsm
Arena.Xlsm — полноценная тактическая RPG, где игроку нужно сражаться на гладиаторской арене против тысяч уникальных противников. Помимо этого, игра предлагает битвы с боссами, десятки предметов экипировки, заклинаний и даже систему достижений.
Candy Crunch Number Saga
Сатирический симулятор торговли на бирже, посвященный создателям Candy Crush Saga — студии King. Candy Crunch Number Saga предлагает торговать акциями, реагировать на случайные события, которые влияют на стоимость компании, и делать деньги на ровном месте. Неплохой результат для игры, разработанной всего за четыре дня внутри Excel.
Championship Manager
Порт культового британского футбольного менеджера на базе Excel практически не отличается от первоисточника: он и так на две трети состоит из чисел и таблиц. В Championship Manager игрок может руководить командами в четырех английских лигах и нескольких кубках, совершая трансферы из базы на 3 000 игроков. Правда, реальных футболистов среди них нет — все имена сгенерированы случайно, чтобы избежать исков со стороны правообладателей.
CellSweeper
CellSweeper сочетает механики старых версий «Сапера» для Windows и элементы roguelike. Игрок может выбрать одного из шести персонажей, чтобы отправиться в путешествие по Excel-подземельям: геймплей достаточно быстрый и гораздо более увлекательный, чем можно подумать.