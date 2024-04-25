Авторы Assassin's Creed Mirage поговорили о продолжении истории Басима

Креативный директор Assassin’s Creed Mirage Стефан Будон и арт-директор Жан-Люк Сала ответили на некоторые вопросы игроков на Reddit.

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По их словам, команда хотела бы вернуться к Басиму в будущем, и у неё уже есть идеи для расширения истории персонажа. Разработчикам понравилось рассказывать о Басиме, но им было сложно создавать игру с «таким количеством ограничений». В следующий раз команда хотела бы взяться за исследование «новых горизонтов и иметь больше творческой свободы».

К сожалению, Ubisoft не собирается выпускать DLC для Mirage. Об этом сообщалось ещё до релиза самой игры, однако некоторые фанаты надеялись на изменениях в планах. Напомним, что Assassinʼs Creed Mirage показала крупнейший старт для Ubisoft на PS5 и Xbox Series, а в один момент в меню игры появилось упоминание дополнительного контента.

Будон также подтвердил, что Mirage больше не будет получать крупные обновления вроде апдейтов с «Новой игрой+» и перманентной смертью. Но разработчики продолжат следить за состоянием игры и прислушиваться к аудитории.

В настоящее время Assassinʼs Creed Mirage предлагает бесплатный ограниченный доступ на РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One — до 30 апреля. Напомним, что изначальный релиз игры состоялся осенью 2023 года, и критики встретили её сдержанными отзывами.