Полноценная ПК-версия Cyberpunk 2077 заработала на Android

Одну из самых требовательных к «железу» игр современности, Cyberpunk 2077, запустили на не самом мощном Android-смартфоне от Lenovo. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил сам автор эксперимента с нимком @4k_isn.

© Pixel Gamer 4k/X

В рамках своего эксперимента энтузиаст использовал Android-смартфон Lenovo Legion Y70, оснащенный чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и видеочипом Adreno 730. Благодаря эмулятору Mobox он смог запустить Cyberpunk 2077.

Игра работает при разрешении 720p и на высоких настройках графики. Счетчик количества кадров при этом был показан, однако, судя по опубликованному @4k_isn видеоролику, видно, что тайтл не работает даже и при 30 FPS. Тем не менее, если бы настройки графики были выставлены пониже, возможно, игровой процесс оказался бы стабильнее.

Кроме того, кроме низкой производительности также заметны разного рода артефакты в виде «прыгающих» текстур и прочих недочетов. Однако сам факт того, что одна из самых «тяжелых» игр современности запустилась на мобильном устройстве с «железом» 2022 года, удивил пользователей сети. Некоторые даже припомнили, что на момент выхода с Cyberpunk 2077 не могли справиться даже актуальные на тот момент PlayStation 4 и Xbox One.