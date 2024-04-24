Игра Stellar Blade набрала 82 балла из 100 на Metacritic

Критики со всего мира очень тепло приняли Stellar Blade, новую эксклюзивную игру для PlayStation 5 про сексуальную девушку-андроида Еву. Это следует из средней оценки проекта на агрегаторе рецензий Metacritic.

© Газета.Ru

На момент публикации новости рейтинг Stellar Blade на Metacritic был равен 82 баллам из 100. Новинка получила высокие оценки от таких крупных профильных изданий, как PCMag (90 из 100), Screen Rant (90 из 100), Wccftech (90 из 100) и не только. Кроме того, Stellar Blade получила высокий рейтинг (85 из 100) на агрегаторе OpenCritic. Вместе с тем на этом сайте игра имеет индекс рекомендаций 97%.

В Stellar Blade журналисты высоко оценили графику, музыку и боевую систему. Что касается графики, ее назвали очень детализированной, а некоторые сцены из игры были описаны как завораживающие. Музыку из проекта сочли запоминающейся и местами феноменальной. Боевая система показалась критикам глубокой и разнообразной, напоминающей такие игры, как NieR: Automata и Sekiro: Shadows Die Twice.

Stellar Blade – это приключенческий боевик с видом от третьего лица, действие которого разворачивается на постапокалиптической земле. Игра является первым крупнобюджетным проектом южнокорейской студии Shift Up.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля исключительно на PlayStation 5.