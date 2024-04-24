Издатель WWE 2K24 столкнулся с критикой из-за блокировки создателя модов

Для симулятора реслинга WWE 2K24 можно создавать пользовательский контент, который включает в себя новых бойцов и не только. Однако один из популярных создателей модификаций под псевдонимом WhatsTheStatus столкнулся с санкциями со стороны издателя 2K, который сперва удалил все творения энтузиаста, а позже заблокировал его учётную запись в файтинге.

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В сообщении, прикреплённым к табличке с блокировкой на входе в WWE 2K24, говорилось, что учётная запись энтузиаста была связана с «неприемлемым контентом» и нарушением лицензионного соглашения. Издание VGC связалось с 2K и получило следующий ответ касательно блокировки:

«Игрок, о котором идет речь, получил бессрочный бан из-за нарушения условий. Моды, которые негативно влияют на игровой процесс других игроков, нарушают наши условия. Наша главная задача — обеспечить положительный опыт в WWE 2K24 для всех игроков», — заявил представитель 2К.

Неизвестно, какой именно контент не понравился 2K, но энтузиаст WhatsTheStatus известен модами, которые позволяют использовать скрытые ресурсы файтинга или нарушать установленные правила. Например, одна из модификаций добавляла комментаторов боя в качестве реслеров, а другая позволяла женским и мужским бойцам сражаться друг против друга.

Многие пользователи выступили на стороне WhatsTheStatus. Они считают, что своими действиями 2K идёт против огромной части сообщества игр WWE. Один из разработчиков модов даже покинул партнёрскую программу Nextmakers от 2K, вероятно, в знак протеста. Сам энтузиаст сожалеет, что блокировка его аккаунта произошла без предупреждения и по неизвестной причине касалась только его.