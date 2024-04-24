В PUBG временно вернут знаменитую карту «Эрангель»

Разработчики королевской битвы PUBG опубликовали на официальном сайте игры новый пост. В нём авторы сообщили, что знаменитая карта «Эрангель» временно вернётся в игру: на ПК она будет доступна с 14 по 28 мая, а на консолях — 23 мая по 6 июня.

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Долю ностальгии привнесёт и тот факт, что карта будет поддерживать особенности классического «Эрангеля»: хмурую погоду, стенды с оружием на стартовом острове, уменьшенную отдачу у пушек и старый пользовательский интерфейс.

Мы надеемся, что это даст возможность не только вновь посетить культовый остров, но и вспомнить заветные моменты, которые вы пережили с друзьями и товарищами в былые времена.

Напомним, в прошлом месяце PUBG отпраздновал свою седьмую годовщину. В будущем разработчики собираются переработать систему подбора игроков, античит и рейтинговый режим.