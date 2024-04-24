Saber анонсировала симулятор езды по бездорожью MudRunner VR

Saber Interactive, известная за симуляторы езды по бездорожью SnowRunner и Expeditions: A MudRunner Game, анонсировала свою новую игру. Это MudRunner VR — проект для виртуальной реальности, который выйдет уже скоро для гарнитур Meta* Quest 3, Meta Quest 2 и Meta Quest Pro.

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Симулятор можно добавить в свой список желаемого в специализированном магазине. Игрокам обещают восемь внедорожников, которыми получится управлять в виртуальной реальности в экстремальных локациях. В Saber пообещали воссоздать классический геймплей MudRunner с опасными заданиями по доставке в опасных условиях.

Полагаться придётся на свои навыки вождения, карту, снаряжение и собственную смекалку. Обещано реалистичное взаимодействие с кабиной грузовиков: автомобиль нужно заправлять, а при необходимости закреплять лебёдку. Также окружение будет реалистично реагировать на вес транспорта.

Взглянуть на геймплей MudRunner VR можно в коротком анонсирующем трейлере. В нём можно увидеть природные пейзажи и взаимодействие с машиной. Но вот надеяться на красочную графику не стоит — она значительно уступает другим симуляторам Saber, предназначенным для PC и консолей.

* Организация Meta запрещена на территории Российской Федерации и признана экстремистской