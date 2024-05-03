Как разблокировать частоту кадров в Fallout 76: инструкция

Fallout 76 прошла долгий путь со времен проблемного релиза, но один нюанс остался неизменным: игра по-прежнему автоматически ограничивает максимум fps. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать частоту кадров вручную.

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Как разблокировать fps в Fallout 76

Важно! Для того, чтобы метод ниже сработал, вам нужно запустить игру хотя бы один раз и настроить графику.

Откройте «Документы».

Перейдите в папку My Games — Fallout 76.

Откройте файл Fallout76Prefs.ini в «Блокноте».

в «Блокноте». Нажмите Ctrl + F и найдите в документе строку iPresentInterval .

. Поменяйте iPresentInterval=1 на iPresentInterval=0 . Если этой строки нет, то создайте ее под [Display] .

на . Если этой строки нет, то создайте ее под . Сохраните изменения и закройте документ.

Как отключить вертикальную синхронизацию на GPU Nvidia

Те, кто пользуются видеокартами Nvidia, могут попробовать альтернативный метод — принудительное отключение вертикальной синхронизации через «Панель управления Nvidia». На видеокартах AMD аналогичная процедура почему-то не работает; пользователям Radeon придется менять настройки через ini-файл.

Чтобы проверить, получилось ли разблокировать фреймрейт, запустите Fallout 76 и включите поверх игры любую программу, показывающую частоту кадров. Разница будет заметна даже на загрузочных экранах: fps должен составлять сотни, если не тысячи кадров. Если игра выдает всего 60 fps, то метод не сработал. Попробуйте запустить игру в полноэкранном режиме.