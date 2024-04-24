В PS Store началась распродажа со скидками на Final Fantasy 16 и Lords of the Fallen

В PlayStation Store стартовала новая распродажа «Майские акции», которая продлится до 9 мая. Дополнением к этим скидкам стало предложение недели в лице файтинга Tekken 8 — его получится купить со скидкой в 30% до 2 мая. Среди остальных интересных предложений можно выделить скидки на недавние игры Microsoft.

© Скриншот

Ритмичный экшен Hi-Fi Rush и приключение Pentiment появились на консоли Sony в феврале и марте, но уже удостоились скидки в 30%. Что касается мультиплатформы, то в половину от изначальной стоимости продаётся Lords of the Fallen, а набор из Monster Hunter: Rise и Sunbreak отдают со скидкой в 67%.

Шутер RoboCop: Rogue City стал продаваться дешевле на 40%, а кооперативное приключение Brothers: A Tale of Two Sons Remake получило скидку в 20%. Всего скидок во время распродажи удостоилось свыше полторы тысяч игр. Процент снижения цены одинаковый для каждого региона, но цены будут отличаться в зависимости от местной валюты.