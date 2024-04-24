Критики и игроки встретили релиз шутера Phantom Fury смешанными отзывами

На PC состоялся релиз шутера Phantom Fury, своеобразного продолжения Ion Fury, которое критики и игроки встретили без сильных восторгов.

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На данный момент игра про путешествие Шелли Харрисон по Штатам получила 70 баллов на Metacritic (8 рецензий), тогда как в Steam у шутера «смешанные» отзывы (их 104).

Новинку похвалили за занятные загадки, мир и сложность — многие любители ретро-шутеров наверняка будут довольны подобным результатом:

Phantom Fury это прекрасная FPS «старой школы» с современными деталями. Этот сложный проект протестирует вашу решимость и умение решать головоломки. Более того, вам нужно будет исследовать каждый закоулок [мира]. Если вы хотите увидеть ретро-игру, которая станет испытанием ваших навыков, то нужно обязательно попробовать этот шутер — Movies Games and Tech [90 баллов]

Однако часть критиков отметила и серьёзные проблемы новинки, которые связаны с дизайном и технической составляющей:

К сожалению, это «поспешный» релиз, которому мешают постоянные ошибки и наспех созданный третий акт — Skill Up [70 баллов] Phantom Fury представляет «бумер-шутер» во всей красе, который даёт много обещаний, но не может выполнить их — в отличие от его источников вдохновения 25-летней давности — GamingTrend [50 баллов]

В Steam игроки жалуются на проблемы с запуском игры и различные ошибки вроде «невидимых стен», которые не дают нормально проходить шутер.

По первым впечатлениям, игра выглядит неплохо, да и играется весьма бодро, однако есть местами проблемы с оптимизацией, в некоторых локациях фреймрейт спускается до 15-20 кадров, хотя и не должна в таких местах проседать, возможно с патчами пофиксят. При прохождении игры, обратил внимание на некоторую схожесть с первым Half Life, начиная от графики, заканчивая моментами, где нужно решить от простой, до неочевидной головоломки чтобы пройти дальше — ZumoZy

Негативной оценки удостоилось поведение ИИ у врагов, всевозможные баги, оптимизация и те же самые проблемы с геймдизайном, которые упоминают и СМИ.

В плюсы при этом записали набор оружия, атмосферу, загадки и сами перестрелки с противниками.

Игра цепляет. Классно выглядит, приятно звучит, анимации сочные. Крепкий АА-проект. Причем это не бумер-шутер, как может показаться с виду. Это шутер эпохи нулевых - по ощущениям что-то между Халфой и Ред Фекшин — FEST

В прошлом авторы Phantom Fury сообщали, что игра выйдет и на консолях, однако релиз стоит ожидать в 2025 году.