Пять советов тем, кто хочет собрать ПК своими руками

Если раньше сборка собственного ПК была таинственным ритуалом, доступным лишь избранным, то сейчас компьютеры проще, чем когда-либо прежде. Процесс почти ничем не отличается от сборки конструктора LEGO — но это не значит, что им стоит заниматься вслепую. Портал howtogeek.com поделился пятью советами для тех, кто хочет впервые собрать ПК своими руками.

© Unsplash

Посмотрите видео про сборку компьютеров на YouTube

Гайдов по сборке ПК никогда не бывает много. Желательно посмотреть как можно больше инструкций, причем из разных источников. Перед тем, как собирать собственный компьютер, надо четко понимать, как устанавливается CPU, вентилятор и плашки оперативной памяти. Помимо этого, вам стоит заранее определиться с порядком сборки. Некоторые люди сразу вставляют материнскую плату в корпус, но большинство сначала ставят на нее CPU и вентилятор.

Избегайте статического электричества

Статическое электричество может повредить компоненты ПК. Но для того, чтобы снизить риск, не нужно собирать компьютер в нижнем белье: опытным сборщикам не понадобится даже специальный антистатический браслет. Хотя новичкам он не помешает.

Так или иначе, для того, чтобы избежать потенциальных рисков, стоит следовать паре простых правил. Во-первых, собирайте ПК на столе, под которым нет ковра: без него вы вряд ли создадите статический заряд. Во-вторых, постарайтесь не начинать сборку в сухой день, когда в воздухе витает много статического электричества. Наконец, дотрагивайтесь до металлической части корпуса ПК, прежде чем трогать какие-либо компоненты.

Устанавливайте CPU аккуратно

Пожалуй, все немного нервничают, когда приходит время установки CPU в сокет на материнской плате. Процессор — дорогое удовольствие, и его установка — наименее безопасный этап сборки ПК. Но в нем нет ничего страшного, если предварительно разобраться в необходимых шагах.

Придерживайтесь простых сборок

ПК c кастомной системой охлаждения и RGB-подсветкой наверняка будет хорошо выглядеть, но подобные вещи значительно повышают сложность сборки. Если вы впервые собираете компьютер, то лучше обойтись без излишеств. Прежде чем углубляться в продвинутую кастомизацию ПК, для начала убедитесь, что простая машина, собранная вашими руками, работает без проблем.

Менеджмент кабелей

Менеджмент кабелей совершенно не влияет на производительность компьютера, но это не значит, что его стоит пускать на самотек. Аккуратно уложенные кабели будут эстетично смотреться при прозрачном корпусе и помогут организовать пространство внутри ПК.