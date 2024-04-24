В Германии хотят создавать игры уровня Baldur's Gate 3

Парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Михаэль Келлер заявил, что хочет увидеть расширение индустрии игр в стране.

© Скриншот

Свою мысль он озвучил на фоне проведения церемонии награждения German Computer Game Awards, где в категории «Лучшая международная игра» победила Baldur’s Gate III.

Келлер одобрил «широкий выбор» игр, которые были разработаны в Германии — и позже поучаствовали в рамках GCCA. Однако он считает, что у направления есть ещё много потенциала, который нужно реализовать. В этом должно помочь финансирование со стороны правительства страны.

К примеру, проекты, которые побеждают в номинации «Лучшая немецкая игра», получают денежный приз в размере 100 тысяч евро. В прошлом году его забрала ретро-RPG Chained Echoes, а в этом — Everspace 2.

Кроме того, в стране с 2020 года действует система грантов, которая направлена на развитие игровой индустрии.

Напоследок Келлер отметил, что хотел бы увидеть немецкие игры уровня победителя международной категории, то есть — Baldur’s Gate 3. Вероятно, что в данном случае подразумевается масштаб и качество приключения, а не конкретный жанр.

Сейчас студия Larian работает над седьмым патчем Baldur’s Gate 3, который улучшит «злые» концовки и исправит различные ошибки. А ещё с патчем добавят инструменты для модификаций.

Позже в игру собираются добавить поддержку кроссплея и фоторежим. Кроме того, компания уже занимается двумя новыми полноценными проектами.

Ранее BG3, кстати, получила сразу несколько наград на премии BAFTA — глава Larian назвал это «достойным завершением» своеобразного «наградного» путешествия игры.