$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

Инсайдер раскрыл свежие детали Assassin's Creed Hexe про охоту на ведьм

Инсайдер Том Хендерсон поделился порцией свежих деталей Assassin's Creed Hexe. Как оказалось, игра до сих пор находится на раннем этапе разработки. Ожидать релиза раньше 2026-го точно не стоит.

Инсайдер раскрыл свежие детали Assassin's Creed Hexe про охоту на ведьм
© Чемпионат.com

Хендерсон подчеркнул, что он видел геймплейный фрагмент из Hexe. В нём главная героиня по имени Эльза убегала от немецких солдат XVI века. В какой-то момент героиня использовала свои силы и вселилась в кошку, чтобы уйти от погони.

По данным инсайдера, геймплейный отрезок выглядел мрачно. Ранее тоже ходила информация о том, что тайтл будет мрачный и расскажет про охоту на ведьм в Европе.

Ещё в стелс-экшене ожидается более линейное повествование, чем в последних частях. Таким образом авторы хотят вернуться к истокам франшизы.

Игры
Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости