5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Kill It With Fire 2

Мечта или ночной кошмар арахнофоба — зависит от вашей степени боязни пауков. Продолжение вирусного хита 2020 года, где игрокам нужно истреблять коварно спрятавшихся пауков любыми подручными средствами, от тапочек до огнестрельного оружия. Kill It With Fire 2 разнообразит привычные механики за счет кооперативного и соревновательных режимов. Пока что игра вышла в ранний доступ Steam; полноценный релиз намечен на 2024 год.

共鸣 ReMix

Если Crypt of the Necrodancer была гениальным сочетанием пиксель-арта, ритм-гейма и roguelite, то 共鸣 ReMix делает то же самое для Vampire Survivor. По сути, это гибрид bullet-hell и данжен-кроулера, где игроку нужно зачищать подземелья под музыку. Нюанс в том, что каждый доступный персонаж специализируется на том или ином жанре музыки, из-за чего тактику игры придется менять.

The Mildew Children

Мрачное point-and-click приключение о юной ведьме, застрявшей в деревне детей-язычников. Чтобы спасти поселение и его обитателей, главной героине предстоит совершить некий ритуал, который может стать смертельно опасным. Поклонникам фолк-хорроров стоит обратить внимание на The Mildew Children.

Vivat Slovakia

Vivat Slovakia — амбициозная игра в открытом мире, события которой разворачиваются в Братиславе 1990-х вскоре после распада СССР и Чехословацкой федерации. Игроку примерит на себя роль офицера тайной полиции, которая выжигает бандитизм и коррупцию в стране. По словам разработчиков, сюжет основан на реальных событиях, произошедших в молодой Словацкой республике. Vivat Slovakia выйдет из раннего доступа позже в 2024 году.

Jo ‘n Jo

Рейдж-игра о двух запутавшихся жирафах, которым необходимо преодолеть полосу препятствий в мире комично нереалистичной физике. Jo ‘n Jo абсолютно бесплатна и может понравиться поклонникам жанра, особенно тем, кто души не чает в QWOP, Getting Over It и Jump King.