Twitch отключил возможность покупать подписки с российских карт через СБП
Стриминговый сервис Twitch убрал возможность покупать подписки и битсы через российскую систему быстрых платежей.
Донат через СБП добавили на Twitch в конце февраля — однако спустя два месяца функцию решили отключить. О причинах такого решения не сообщается.
В то же время Twitch оставил покупку подписок через другие российские сервисы, например, Монета.ру или SkySend. Напрямую с банковских карт, выпущенных в России, приобретать валюту и «сабки» нельзя.
В начале года руководитель Twitch Дэн Клэнси рассказал, что платформа не приносит прибыли, хотя владельцы из Amazon планируют исправить эту ситуацию. Тогда же стриминговый сервис уволил около трети сотрудников — без работы остались около 500 человек.
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