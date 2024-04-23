Приключение Indika про монашку в России получило кинематографический трейлер

Издатель 11 bit studios поделился свежим трейлером психологического приключения Indika. В нём не показали игровой процесс, зато можно насладиться кинематографическими сценами и взглянуть на пейзажи России, по которой путешествует монахиня Индика в поисках самой себя.

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В трейлере затрагиваются вопросы о намеренной несправедливости ради собственной выгоды. Индика задаётся философскими вопросами, но узнать ответы на них (или не узнать) предстоит игрокам. Сыграть в Indika получится 2 мая, когда необычное приключение доберётся до PC. В мае игра выйдет и на консолях.

Примечательно, что напарником Индики выступит сам дьявол. Лукавый голос будет спорить с героиней, пока игроки погружаются в скрытые глубины души монахини и любуются сюрреалистическими пейзажами России.

Ознакомиться с первыми деталями Indika можно в превью автора Игромании. Это простая, но приятная игра, от которой можно не ждать чего-то выдающегося. В геймплее найдётся место прогулкам по миру, головоломкам, а в редких случаях и динамичных моментам.