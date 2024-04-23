Dead Island 2 вышла в Steam

Издательство Deep Silver и разработчики из Dambuster Studios выпустили зомби-экшен Dead Island 2 в Steam — со всеми дополнениями, поддержкой Steam Deck и временной скидкой в 50%. В России игра недоступна.

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Рейтинг Dead Island 2 в Steam оказался смешанным. Из почти 600 написанных обзоров только 64% — положительные. В основном игроки жалуются на обязательную привязку Steam-версии Dead Island 2 к Epic Online Services и Denuvo.

Тем временем разработчики опубликовали любопытную статистику Dead Island 2 в честь её первой годовщины со дня релиза. Некоторые главные моменты: