Dead Island 2 вышла в Steam и обзавелась игровой статистикой в честь годовщины
Издательство Deep Silver и разработчики из Dambuster Studios выпустили зомби-экшен Dead Island 2 в Steam — со всеми дополнениями, поддержкой Steam Deck и временной скидкой в 50%. В России игра недоступна.
Рейтинг Dead Island 2 в Steam оказался смешанным. Из почти 600 написанных обзоров только 64% — положительные. В основном игроки жалуются на обязательную привязку Steam-версии Dead Island 2 к Epic Online Services и Denuvo.
Тем временем разработчики опубликовали любопытную статистику Dead Island 2 в честь её первой годовщины со дня релиза. Некоторые главные моменты:
- всего в Dead Island 2 сыграло 7 млн человек, а сюжет завершили 3,3 млн;
- больше всего игроков было на PlayStation — 42%;
- самым популярным играбельным персонажем оказался Джейкоб;
- всего убито 25 млрд зомби. Самый убиваемый — громила (474 млн);
- самыми опасными оказались крикуны Voltaic Screamer;
- самое любимое оружие игроков: спортивная винтовка, катана и мачете.