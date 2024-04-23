$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

Fallout теперь в Excel — энтузиаст сделал рабочую RPG в таблицах

Энтузиаст сделал в Excel постапокалиптичную RPG, полностью вдохновленную Fallout. Автор рассказал, что всегда хотел быть гейм-дизайнером, но у него нет нужных навыков. Однако он решил использовать свои знания программы для таблиц и реализовать мечту таким необычным образом.

Энтузиаст сделал рабочую RPG в духе Fallout в таблицах Excel
© Cq.ru

Небольшой обзор своего проекта энтузиаст выложил на YouTube. В игре есть 8 квестов, которые заключаются в исследовании карты и раскрытии тайн. Автор также добавил боевку, которая основывается на механиках из Dungeons&Dragons.

Скачать игру можно бесплатно. Пользователи в Сети высоко оценили этот проект:

Вот это я понимаю, недооцененный офисный работник! Классно! Выглядит как интересная игра.