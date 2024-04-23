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Riot показала больше геймплея файтинга 2XKO в мире League of Legends

Riot Games представила свежий геймплейный трейлер файтинга 2XKO во вселенной League of Legends. Ролик посвятили Иллаой, Жрице Матери Глубин, которая стала одним из играбельных бойцов.

Riot показала больше геймплея файтинга в мире League of Legends
© Скриншот

Иллаой — персонаж невероятных размеров и силы. Она наносит тяжёлые удары с большим уроном и призывает щупальца, которые помогают справляться с противниками как вблизи, так и на расстоянии. А ещё Иллаой может выбить из оппонента его душу и отправить её к самой богиней Нагакейборос.

Идеальным напарником Иллаой назвали Ари и других героев, отличающихся высокой мобильностью и дальностью действий.

Опробовать героиню можно будет на грядущем фестивале EVO Japan 2024 — вместе с Экко, Дариусом, Ари и Ясуо.

Релиз 2XKO ожидается в 2025 году на PC, Xbox и PlayStation. Файтинг предложит командные сражения в формате «2 на 2». Позже в этом году пройдут плейтесты файтинга, на участие к которых можно подать заявку.