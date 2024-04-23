Riot показала больше геймплея файтинга в мире League of Legends

Riot Games представила свежий геймплейный трейлер файтинга 2XKO во вселенной League of Legends. Ролик посвятили Иллаой, Жрице Матери Глубин, которая стала одним из играбельных бойцов.

© Скриншот

Иллаой — персонаж невероятных размеров и силы. Она наносит тяжёлые удары с большим уроном и призывает щупальца, которые помогают справляться с противниками как вблизи, так и на расстоянии. А ещё Иллаой может выбить из оппонента его душу и отправить её к самой богиней Нагакейборос.

Идеальным напарником Иллаой назвали Ари и других героев, отличающихся высокой мобильностью и дальностью действий.

Опробовать героиню можно будет на грядущем фестивале EVO Japan 2024 — вместе с Экко, Дариусом, Ари и Ясуо.

Релиз 2XKO ожидается в 2025 году на PC, Xbox и PlayStation. Файтинг предложит командные сражения в формате «2 на 2». Позже в этом году пройдут плейтесты файтинга, на участие к которых можно подать заявку.