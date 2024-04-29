Как проверить историю цен игры в Steam: инструкция

Steam не имеет встроенных инструментов для отслеживания цены какой-то конкретной игры, но, к счастью, платформа SteamDB позволяет без труда найти эту информацию. Портал makeuseof.com рассказал, как ее получить.

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SteamDB — база данных, отслеживающая различные метрики Steam, от самых популярных игр до проектов в трендах и распродаж. Но одна из самых полезных функций аггрегатора — это статистика по истории цен игр. Другой вопрос, что найти подробную информацию о ценах может быть не совсем просто из-за интерфейса сайта.

Перейдите на сайт SteamDB.

Найдите нужную вам игру через поисковую строку.

Нажмите на название игры, когда она появится в результатах поиска.

После этого вы попадете на страницу игры. Промотайте экран немного вниз, чтобы найти плашку с информацией о ценах. Справа SteamDB позволяет задать предпочтительную валюту. Помимо этого, стоит помнить о том, что история цен не учитывает цены на платные дополнения: они отслеживаются отдельно.

По умолчанию страница также покажет изменения цен в других валютах, а также самую низкую цену с момента релиза игры. Зачем нужны эти данные? Во-первых, если проект вдруг попадет на распродажу, вы сможете увидеть, насколько хорошей выходит скидка по сравнению с предыдущими акциями. Во-вторых, график изменения цен позволяет предсказать, когда игра подешевеет в следующий раз.