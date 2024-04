Fallout 4 и Fallout 76 продолжают скупать в Steam после выхода сериала «Фоллаут»

Вышедший сериал «Фоллаут» дал играм франшизы Fallout отличный толчок. Неделю назад Fallout 4 находилась на пятой позиции, а Fallout 76 — на седьмой.

За прошедшую неделю ситуация почти не изменилась — Fallout 4 всё так же осталась на пятом месте, а вот Fallout 76 поднялась на строчку выше — на шестое место. Первое место топа досталось портативному ПК Steam Deck. Вторую строчку заняла Helldivers 2.

Ещё в топ-10 чарта есть No Rest for the Wicked, Call of Duty: Modern Warfare 3, MahjongSoul, Call of Duty, Rainbow Six Siege и другие игры.

Steam-чарт с 16 по 23 апреля