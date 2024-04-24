В Honkai: Star Rail анонсировали нового персонажа

Разработчики Honkai: Star Rail представили ещё одного нового персонажа — женщину по имени Яшму. Скорее всего, она станет играбельной в версии 2.3, которая выйдет в июне.

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Яшма — пятизвёздочный персонаж (максимальный уровень редкости), в игре будет наносить квантовый урон и следовать пути эрудиции (большой урон по нескольким целям).

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Ранее игроки уже встречали Яшму в ходе сюжета. Женщина — один из топ-менеджеров Корпорации межзвёздного мира и входит в группировку Десять каменных сердец вместе с Авантюрином и Топаз. Известна как безжалостная, но элегантная ростовщица.

Ранее авторы Honkai: Star Rail анонсировали другого персонажа, который должен появиться в 2.3 — девушку по имени Светлячок, которая из-за серьёзной болезни предпочитает жить в мире снов.