Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку приключения A Way Out

Mechanics VoiceOver анонсировала работу над русской озвучкой кооперативного криминального приключения A Way Out.

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Часть локализации уже записана, а с плодами трудов можно ознакомиться в ролике ниже. Сроки релиза проекта зависят от сбора денежных средств — при успешном завершении полноценная озвучка появится уже в этом году. Поддержать работу можно здесь и здесь. Цель — 350 тыс рублей.

В Mechanics VoiceOver также напомнили, что в начале этого месяца команда выпустила озвучку другой популярной игры студии Hazelight — It Takes Two. Работа над ней заняла всего два месяца.

A Way Out вышла в марте 2018 года, и за первые две недели с релиза разошлась тиражом в 1 млн копий. В 2021 году стало известно, что игру купили больше 3,5 млн раз, а вначале этого года из неё убрали защиту Denuvo.

В ноябре Hazelight будет праздновать своё десятилетие. Команда Разработчики намекнула, что уже занимается новым проектом — возможно, его анонс приурочат к празднованию годовщины.

Тем временем Mechanics VoiceOver продолжает активно работать над локализациями Dying Light, Crash Bandicoot 4, Trine 4, Psychonauts 2 и The Punisher.