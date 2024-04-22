Авторам Fallout 3 угрожали «перерезать глотки» после слияния с Bethesda

У серии Fallout гигантская база фанатов, но не все из них оказались рады тому, что в 2007 году франшизу выкупила Bethesda.

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Бывший художник студии Джона Лоб рассказал о не самых приятных моментах из разработки Fallout 3. По его словам, разработчики начали получать угрозы, из-за чего команде пришлось нанять охранника.

"Я знаю, что вас может шокировать, узнав, что не каждый геймер — замечательный человек. А у Fallout, к сожалению, было много не очень приятных поклонников. Для этого небольшого, но очень громкого сообщества наша попытка возродить франшизу была не чем иным, как кощунством". Джон Лоб

Слова Лоба подтвердил Джефф Гардинер, который выступал продюсером франшизы. Угрозы были реальными.

"Однажды в офис пришел факс, а там была нацарапанная записка с надписью: «Мы перережем вам глотки». Жаль, что не сохранил ее". Джефф Гардинер

Fallout 3 вышла в 2008 году и получила массу положительных отзывов.