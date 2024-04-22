Скоро в Payday 3 добавят опцию «Быстрой игры»

Авторы Payday 3 выпустили свежий короткий дневник разработчиков и опубликовали запись в блоге, где рассказали о ближайших изменениях шутера.

© Скриншот

В частности, с грядущим обновлением собираются добавить опцию «Быстрой игры» — пока речь идёт о первой версии функции, которая позволит пользователям легко принимать участия в ограблениях.

Параллельно авторы подумывают о возвращении системы Crime.Net из второй части серии — в качестве альтернативы они могут улучшить текущую систему «Быстрой игры». Изменения в том или ином виде должны представить позже в этом году.

Кроме того, в обновлении появится и опция, которая позволяет игрокам оставаться в той же группе после окончания миссии.

В прошлом создатели рассказывали о всех планах изменений на 2024 год. Среди них было появление одиночного режима (с оффлайном), добавление социальных элементов, улучшение подбора игроков и не только.

Авторы тогда коснулись вопросов системы прокачки, наград, DLC и их стоимости (её обещали снизить). А разбираться с внутриигровым магазином и переходом на движок Unreal Engine 5 разработчики планировали позже.

Кстати, в свежем обновлении собираются добавить адаптивный тип брони.