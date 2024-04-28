Как проверить ПК на наличие боттлнека: гайд

При сборке ПК желательно выдержать баланс между мощностью процессора и видеокарты — иначе в системе может возникнуть боттлнек, который не даст железу реализовать свою производительность. Портал howtogeek.com рассказал, как можно проверить ПК на наличие боттлнека.

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Понаблюдайте за утилизацией GPU через MSI Afterburner

MSI Afterburner — одна из лучших программ для оверклокинга компьютера, но она также полезна для мониторинга потребления ресурсов системы. В состав утилиты входит RivaTuner Statistics Server (RTSS): он позволяет наблюдать за утилизацией CPU и GPU, энергопотреблением, тактовой частотой, работой оперативной памяти, температурой и другими параметрами.

Принцип довольно прост. Если CPU создает боттлнек, то он не позволит видеокарте утилизировать максимум ресурсов. Запустите игру, в которую вы обычно играете, и посмотрите на статистику по ресурсам системы в течение пары минут. Если утилизация GPU менее 90%, то CPU не дает видеокарте реализовать весь свой потенциал. Иногда это также может быть признаком плохой оптимизации. Так что рекомендуем мониторить ресурсы системы как минимум в нескольких играх.

Помимо этого, в Интернете также можно найти различные калькуляторы, которые позволяют рассчитать процент боттлнека. На них достаточно лишь выбрать комплектующие компьютера и задать разрешение, в котором вы играете. Но имейте в виду, что такие расчеты далеко не всегда точны.

Почему низкая утилизация GPU означает боттлнек CPU

Подобная ситуация возникает, когда CPU не поспевает за производительностью GPU: из-за этого компьютер физически не успевает рендерить новые кадры графики. Отсюда и пошла народная мудрость о том, что мощности CPU и GPU желательно держать на равных уровнях. Топовая RTX 4090 не сможет выдать столько fps, сколько должна, на слабом процессоре.