Инсайдер рассказал о будущем франшизы Watch Dogs

Инсайдер j0nathan продолжает расстраивать фанатов Ubisoft. Сперва он заявил , что Киллиан Мерфи не станет главным злодеем в Far Cry 7, а через несколько часов добавил , что Watch Dogs 3 ждать не стоит. Почему? Все просто — франшиза мертва и похоронена.

© Cq.ru

Watch Dogs мертва и похоронена. Провал Legion разрушил все планы студии на франшизу (включая довольно оригинальную королевскую битву).

Watch Dogs: Legion вышла в октябре 2020 года. По информации аналитиков, за первые три дня игра разошлась тиражом в 1,9 миллиона копий — и это только в «цифре». В Ubisoft официально не раскрывали данные о продажах экшена. Но, видимо, они все же были сильно меньше, чем у первых двух частей.