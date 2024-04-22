В EA Japan раскритиковали рейтинговое агентство Японии из-за Stellar Blade

Генеральный менеджер EA Japan Шон Ногучи подверг критике рейтинговое агентство Японии (CERO), которое позволило выпустить экшен Stellar Blade в стране без цензуры.

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Возмутил автора не сам релиз свежей игры, а тот факт, что ранее это же агентство отказалось выпускать в стране Dead Space (2023) из-за элементов жестокости.

Сама Stellar Blade получила рейтинг CERO D (от 17 лет) за кровавые детали и сексуальные элементы — однако в прошлом ремейку Dead Space не выдали даже «максимальный» рейтинг, CERO Z (от 18 лет).

Ногучи продемонстрировал ряд скриншотов из демо Stellar Balde, где можно увидеть не менее жестокие детали, чем в ремейке хоррора EA:

CERO, наш ремейк Dead Space не выпустили [в стране] из-за того, что на экране можно было увидеть кости и внутренности повреждённых частей тела. Но на этих скриншотах можно увидеть такой же результат, вы точно выдали рейтинг CERO D?

Следом автор отметил, что у него нет никакой неприязни к авторам самой Stellar Blade, а демо игры и вовсе оставило у него позитивные впечатления.

Релиз Stellar Blade намечен на 26 апреля для PS5, недавно игра получила свежий трейлер об умениях главной героини.

Ранее экшен получил демоверсию, сохранения из которой можно будет перенести и в основную игру. В среднем на прохождение новинки уйдёт порядка 25 часов.