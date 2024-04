Как нормально поиграть в Fallout: New Vegas на новых компьютерах: гайд

Благодаря премьере сериальной адаптации Fallout игры франшизы привлекли внимание множества новых игроков. Плохая новость в том, что, в отличие от Fallout 4, Fallout: New Vegas не очень хорошо работает на современных компьютерах. По крайней мере, без дополнительной настройки. Портал PC Gamer рассказал, что надо сделать, чтобы поиграть в New Vegas без проблем.

© Steam

Какая версия Fallout: New Vegas лучшая

Fallout: New Vegas можно купить много где, но для оптимальной игры лучше взять версию Ultimate Edition в Steam, GOG или Epic Games Store. Именно она лучше всего подходит для установки модификаций, без которых не обойтись. К тому же, игра часто попадает на скидки и продается фактически за бесценок.

Fallout: New Vegas официально недоступна на территории РФ, но обойти региональные блокировки цифровых магазинов игр не тяжело. Помимо этого, советуем избегать версий игры из Game Pass и Microsoft Store: они не очень хорошо работают с аддоном Script Extender, который необходим для многих модов.

Что нужно сделать перед началом игры

Установите Fallout: New Vegas и запустите игру хотя бы один раз: это создаст на ПК папки для сохранений и INI-файлы. Если ваш компьютер не старше шести лет, то можете сразу ставить настройки графики на максимум. Заведите учетную запись на Nexus Mods: без этого не получится скачать ключевые модификации и фанатские патчи. Добавьте страницу игры на PC Gaming Wiki в закладки. На этом портале можно найти тонну советов по настройке Fallout: New Vegas, от повышения частоты кадров до фиксов FOV на широкоформатных мониторах. Ресурс также подскажет, как починить затенение окружения (ambient occlusion).

Какие модификации надо скачать и установить

Пару лет назад подготовка Fallout: New Vegas к игре была проще благодаря Viva New Vegas — пакету фанатских модов, который можно было автоматически загрузить через приложение Wabbajack. К сожалению, кураторы Viva New Vegas решили, что постоянное обновление версии пакета, доступной в Wabbajack, не стоит затрачиваемых усилий. Поэтому теперь модификации предстоит устанавливать вручную.

Для установки модов достаточно лишь следовать инструкциям на странице модификаций. Ниже мы приводим список самых важных модов, которые желательно установить в любом случае.

Yukichigai Unofficial Patch. Неофициальный патч, который исправляет тысячи мелких ошибок.

Unofficial Patch NVSE Plus. Исправляет еще больше ошибок при помощи скриптовых расширений.

Improved AI. Исправляет алгоритмы поиска путей ИИ, которые портят боевую систему.

Iron Sights Aligned. Пули будут попадать туда, куда и должны во время прицеливания.

При желании вы можете поменять и другие аспекты игры. На сайте проекта Viva New Vegas можно найти главку Viva New Vegas Extended, где содержится список самых разных модов. От изменений интерфейса до правок в механиках, нового контента, обновлений графики и других мелочей. Но имейте в виду, что эти модификации тестировались на англоязычной версии New Vegas и могут работать некорректно на русской локализации.