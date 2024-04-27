Как нормально поиграть в Fallout: New Vegas на новых компьютерах: гайд
Благодаря премьере сериальной адаптации Fallout игры франшизы привлекли внимание множества новых игроков. Плохая новость в том, что, в отличие от Fallout 4, Fallout: New Vegas не очень хорошо работает на современных компьютерах. По крайней мере, без дополнительной настройки. Портал PC Gamer рассказал, что надо сделать, чтобы поиграть в New Vegas без проблем.
Какая версия Fallout: New Vegas лучшая
Fallout: New Vegas можно купить много где, но для оптимальной игры лучше взять версию Ultimate Edition в Steam, GOG или Epic Games Store. Именно она лучше всего подходит для установки модификаций, без которых не обойтись. К тому же, игра часто попадает на скидки и продается фактически за бесценок.
Fallout: New Vegas официально недоступна на территории РФ, но обойти региональные блокировки цифровых магазинов игр не тяжело. Помимо этого, советуем избегать версий игры из Game Pass и Microsoft Store: они не очень хорошо работают с аддоном Script Extender, который необходим для многих модов.
Что нужно сделать перед началом игры
- Установите Fallout: New Vegas и запустите игру хотя бы один раз: это создаст на ПК папки для сохранений и INI-файлы. Если ваш компьютер не старше шести лет, то можете сразу ставить настройки графики на максимум.
- Заведите учетную запись на Nexus Mods: без этого не получится скачать ключевые модификации и фанатские патчи.
- Добавьте страницу игры на PC Gaming Wiki в закладки. На этом портале можно найти тонну советов по настройке Fallout: New Vegas, от повышения частоты кадров до фиксов FOV на широкоформатных мониторах. Ресурс также подскажет, как починить затенение окружения (ambient occlusion).
Какие модификации надо скачать и установить
Пару лет назад подготовка Fallout: New Vegas к игре была проще благодаря Viva New Vegas — пакету фанатских модов, который можно было автоматически загрузить через приложение Wabbajack. К сожалению, кураторы Viva New Vegas решили, что постоянное обновление версии пакета, доступной в Wabbajack, не стоит затрачиваемых усилий. Поэтому теперь модификации предстоит устанавливать вручную.
Для установки модов достаточно лишь следовать инструкциям на странице модификаций. Ниже мы приводим список самых важных модов, которые желательно установить в любом случае.
- Yukichigai Unofficial Patch. Неофициальный патч, который исправляет тысячи мелких ошибок.
- Unofficial Patch NVSE Plus. Исправляет еще больше ошибок при помощи скриптовых расширений.
- Improved AI. Исправляет алгоритмы поиска путей ИИ, которые портят боевую систему.
- Iron Sights Aligned. Пули будут попадать туда, куда и должны во время прицеливания.
При желании вы можете поменять и другие аспекты игры. На сайте проекта Viva New Vegas можно найти главку Viva New Vegas Extended, где содержится список самых разных модов. От изменений интерфейса до правок в механиках, нового контента, обновлений графики и других мелочей. Но имейте в виду, что эти модификации тестировались на англоязычной версии New Vegas и могут работать некорректно на русской локализации.