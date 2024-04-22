Сиквел Ion Fury получил свежий трейлер

Авторы шутера Phantom Fury, который выступает сиквелом Ion Fury, представили свежий трейлер грядущей новинки — он посвящён особенностям её геймплея.

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Игрок снова выступит в роли Шелли Харрисон, которой предстоит отправиться в путешествие по Штатам. После оригинала прошло пару лет, но Шелли пробудили из комы, чтобы та помогла своему коллеге вернуть опасный артефакт.

Сами авторы предпочитают называть Phantom Fury не «прямым», а «мягким» сиквелом Ion Fury — в определённом смысле это «спин-офф». Разработчики вдохновлялись сериями Half-Life и Sin при создании новой игры.

В процессе прохождения на пути героини встретятся разнообразные враги вроде мутантов, с которыми нужно будет разбираться с помощью огнестрела и своей бионической руки. Последняя помогает оглушать противников, останавливать пули и использовать другие полезные навыки.

Ещё в рамках путешествия Шелли сможет взламывать компьютеры, управлять машинами и вертолётами, а кроме того — играть в аркадные автоматы между опасными перестрелками.

Релиз Phantom Fury намечен на 23 апреля для PC, а на консолях игра выйдет в 2025 году. Игра будет доступна в Steam и GOG, в ней поддерживается перевод на русский язык.