Издатель Kingdom Come: Deliverance 2 убрал из игры перевод на русский язык

18 апреля чешская студия Warhorse анонсировала Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG. Вместе с представленным трейлером открылась страница игры в Steam, из которой стало известно о локализации проекта на русский язык с помощью субтитров.

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Спустя несколько дней упоминание русского перевода пропало со страницы Kingdom Come: Deliverance 2, а вместо него появился турецкий перевод. Отследить эту информацию пользователи смогли через сервис SteamDB. Игроки тем временем уже шутят, что издатель игры принял такое решение из-за большой популярности турецкого региона, куда перешли многие геймеры из России после ухода крупных издателей.

В компании Deep Silver пока не комментировали произошедшее. Судя по всему, Kingdom Come: Deliverance 2 действительно останется без официального перевода на русский язык.