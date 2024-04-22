Kingdom Come: Deliverance 2 должна стать финалом истории Индржиха

Ведущий дизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 Прокоп Йирса дал интервью YouTube-каналу Indian - Pořad o hrách, где рассказал новые подробности о грядущем сиквеле — на это обратил внимание портал DTF.

© Скриншот

Как сообщил автор, новая игра напрямую продолжил историю Индрижиха, но при этом игроки увидят и её «финал» — дополнительных деталей и спойлеров дизайнер раскрывать не стал. Судя по всему, если третья часть франшизы увидит свет, то главным героем у неё выступит уже новый персонаж.

Заодно дизайнер обратил внимание, что многие игровые системы из оригинала были доработаны и расширены, однако теперь их будет проще изучать. В частности, создатели сократили общее число направлений, с которых можно наносить удары в бою — с пяти до четырёх. Но зато для сражений увеличили число доступных комбинаций, идеальных блоков и других подобных элементов.

Автор упомянул и о системе репутации, про которую разработчики рассказывали в прошлых интервью. Одним из методов наказания за преступления может стать клеймо — оно будет влиять на статистику героя, а NPC будут общаться с ним не так приветливо. От клейма при этом можно избавиться с помощью лечения.

Появление огнестрельного оружия действительно сыграет большую роль в сиквеле — один из дополнительных квестов полностью будет посвящён этой теме. Для многих героев подобное оружие станет новинкой, что тоже отразили в истории.

Кроме того, в сиквеле вернут и «Спасительный шнапс», хотя создавать его теперь будет проще — к тому же в новой игре появятся дополнительные автосохранения.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на конец года для PC, PS5 и Xbox Series — за версии для консолей попросят 70 долларов. Само продолжение оригинала, кстати, будет поддерживать русский текстовый перевод.