Embracer Group перестанет существовать в нынешнем виде

Совет директоров Embracer Group объявил о разделении шведского конгломерата на три публично зарегистрированные компании.

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Первая компания — Asmodee Group. Ведущий мировой издатель и дистрибьютор настольных игр с большим набором студий (23 студии) и каталогом интеллектуальной собственности (больше 300 IP).

Вторая компания — Coffee Stain & Friends. Игровая компания, специализирующаяся на инди-играх, играх класса A/AA и условно-бесплатных играх для PC, консолей и мобильных устройств, отличающихся высоким повторяющимся доходом.

В списке студий: Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs, THQ Nordic, Amplifier Game Invest и другие. В числе IP (больше 200): Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown, Valheim и другие.

Третья компания — Middle-earth Enterprises & Friends. Творческий центр разработки и издательства игр ААА-игр для PC и консолей, отвечающая в числе прочего за IP по «Властелину колец» и Tomb Raider. В группу войдут PLAION, Freemode, Dark Horse и другие компании.

В списке студий: Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montreal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios, 4A Games и другие. В числе IP: Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, The Lord of the Rings, Metro и Tomb Raider.

Согласно официальному заявлению, «существующий листинг Embracer Group на бирже Nasdaq Stockholm переименуют в Middle-earth Enterprises & Friends». «Акции Asmodee Group и Coffee Stain & Friends распределят в качестве дивидендов между акционерами Embracer Group». Завершение всех процессов ожидаемо займёт время (не позднее 2025 календарного года).

Владельцем всех трёх компаний, Asmodee Group, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends, останется сооснователь и нынешний CEO Embracer Ларс Вингефорс. Сообщается, что, но сформирует новую структуру собственности Lars Wingefors AB, в которой сохранятся текущие активы Embracer Group.

Разделение конгломерата станет новой главой в его жизни. Этот шаг должен помочь «раскрыть весь потенциал каждой команды и предоставить им свободу собственного лидерства и стратегического направления».