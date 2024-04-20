Представлен небольшой игровой компьютер ZBOX с видеокартой Nvidia

Компания Zotac представила новый мини-ПК ZBOX Magnus One, который оснащен мощным процессором Intel и игровой видеокартой Nvidia. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Zotac

Новинка имеет компактный корпус объемом всего 8,3 литра, внутри которого установлен 20-ядерный процессор Intel Core i7-14700 с максимальной частотой ядер 5,4 ГГц и видеокарта Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Super с 12 ГБ видеопамяти GDDR6X.

Zotac ZBOX Magnus One оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Причем пользователи могут расширить ОЗУ до 64 ГБ, а также вставить дополнительный жесткий диск или SSD формата 2,5 дюйма.

На фронтальной панели компьютера расположены один USB-C 3.0, один USB-А 3.0 и слот для SD-карт. На задней панели находятся разъем USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, восемь USB-A (USB 3.0 и USB 3.1), HDMI 2.1a, три DisplayPort 1.4a и сетевой порт. Блок питания устройства имеет мощность 500 Вт.

Дата выхода и стоимость ZBOX Magnus One пока не были объявлены.