Valve увеличила производительность Team Fortress 2

Сегодня ночью и утром Valve выпустила сразу два обновления для шутера Team Fortress 2, который вышел в далёком 2007 году. Самым примечательным нововведением можно назвать поддержку 64-х разрядных версий Windows и Linux.

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Пользователи сообщают, что после обновления частота кадров на актуальных ОС выросла на целых 20%. Но в патчах не обошлось и без других изменений. Например, была исправлена ошибка, при которой на серверах могли появляться пользовательские надписи, символы в которых приводили к сбоям шутера у игроков.

А в другом свежем патче Valve исправила ошибку, из-за которой некоторые антивирусные программы ошибочно распознавали Team Fortress 2 в качестве вредоносного ПО. Также убрали сбой, связанный с использованием некоторых символов «юникода» на Linux.

Несмотря на повышение производительности, в Team Fortress 2 существует серьёзная проблема — боты на серверах. При этом шутер продолжает оставаться популярным среди игроков, один из которых недавно приобрёл шапку примерно за 18 тысяч долларов.