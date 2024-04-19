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Авторы «Смуты» выпустили для игры хотфикс с исправлением багов

19 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры плановый хотфикс. По словам авторам, он призван исправить самые распространённые проблемы.

Авторы «Смуты» выпустили для игры хотфикс с исправлением багов
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Изменения хотфикса:

  • исправлена ошибка, приводящая к невозможности использования механики скрытности;
  • исправлены проблемы с вызовом лошади в Ярославле;
  • устранено зависание или вылет игры после демонстрации заставки «Запуск игры» VK Play или логотипа ИРИ.

Недавно Cyberia Nova также сообщила, что собирается выпускать патчи и обновления для игры на регулярной основе. В конце 2024 года команда вовсе запланировала выпустить «большое» дополнение.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Игру разгромили практически за все аспекты: затянутый сюжет, ужасную техническую составляющую, кривую боевую систему, скучные диалоги, пустой мир и много чего ещё.

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