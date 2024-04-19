Авторы «Смуты» выпустили для игры хотфикс с исправлением багов

19 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры плановый хотфикс. По словам авторам, он призван исправить самые распространённые проблемы.

© Чемпионат.com

Изменения хотфикса:

исправлена ошибка, приводящая к невозможности использования механики скрытности;

исправлены проблемы с вызовом лошади в Ярославле;

устранено зависание или вылет игры после демонстрации заставки «Запуск игры» VK Play или логотипа ИРИ.

Недавно Cyberia Nova также сообщила, что собирается выпускать патчи и обновления для игры на регулярной основе. В конце 2024 года команда вовсе запланировала выпустить «большое» дополнение.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Игру разгромили практически за все аспекты: затянутый сюжет, ужасную техническую составляющую, кривую боевую систему, скучные диалоги, пустой мир и много чего ещё.