Xbox банит российские аккаунты за покупку подписок и игр через сторонние сервисы

Российские владельцы игровых консолей Xbox сообщают о перманентных блокировках аккаунтов. Жалобы появились в соцсетях и на портале DTF.

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По словам автора темы, Microsoft заблокировали его аккаунт 17 апреля в 22:28 мск. Проблема оказалась массовой — в это же время бан получили и другие пользователи. Выяснилось, что блокировка может быть связана с приобретением подписки Game Pass или игр через сторонние сервисы.

Отмечается, что в некоторых случаях бан приходил при попытке купить в Fortnite игровую валюту с помощью багов. В обоих случаях аккаунт блокируют после того, как пользователь заходит в Сеть. При этом меры не коснулись тех игроков, которые покупали игры и подписки через сторонние сервисы до начала блокировок.

Как пишет «Hi-tech Mail.ru», у проблемы существует решение — после покупки следует отключить консоль от интернета на сутки. Тем, чей аккаунт уже забанили, придется заводить новый аккаунт с потерей всех приобретенных игр или же оспаривать блокировку через поддержку — такую возможность Microsoft для пользователей оставила.