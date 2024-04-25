Во что поиграть на Android и iOS, новинки апреля

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Isekai Dispatcher

Обычный офисный менеджер волею судеб попадает в фэнтези-мир, но видит в этом происшествии отличный шанс построить новую карьеру. Isekai Dispatcher сочетает элементы менеджмент-симулятора и idle RPG: игроку предстоит управлять своей корпорацией, нанимать персонал и сражаться с монстрами, чтобы прокачивать сотрудников.

PreCats!

Мобильные разработчики не чураются комичного абсурда. PreCats! — комедийная idle RPG о боевом коте, который несется в бой с самым нелепым оружием в руках. Поклонникам Flash-игр середины нулевых понравится мультяшная графика, а всем остальным — ненавязчивый, но и неглупый геймплей.

Hamster Inn

Hamster Inn — милейшая RPG, где игрок сможет построить собственный отель для хомяков и нанять для него очаровательный персонал, от сонных капибар до заботливых уточек. Чтобы гостям было уютно, отель необходимо украшать и активно расширять, но это совсем не главное. Hamster Inn подкупает безупречным визуальным стилем и умилительной анимацией — взгляд не оторвать.

Wildfrost

Мобильный порт карточной roguelike Wildfrost, где игроку предстоит собрать группу милых компаньонов и спасти последний город от вечной зимы. Wildfrost получила достаточно хорошие оценки критиков, но бывалые знатоки жанра предупреждают, что порой генератор случайных числе бывает безжалостным. Несмотря на мультяшную картинку, одна ошибка может запороть прохождение.

Pilgrims

Порт рисованной приключенческой игры от студии Amanita Design — создателей культовой серии Samorost. В Pilgrims главный герой, усатый пилигрим, путешествует, встречает новых друзей, помогает им и в целом наслаждается жизнью. Многие головоломки можно решить несколькими способами, что гарантирует новизну как минимум на несколько прохождений.